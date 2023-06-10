Политолог Владимир Жарихин поставил нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена в неудобное положение. По словам эксперта, действия официального Вашингтона на Украине вскрыли политическое «лузерство» американского лидера.
Своей резкой оценкой политики президента Соединенных Штатов он поделился на международной панельной дискуссии «Запад, Восток, Россия: эволюция мировой борьбы».
«С моей точки зрения, поведение Байдена, как человека, оно имеет объяснение: лидер самой мощной мировой державы чувствует себя лузером. Он везде проиграл», — подчеркнул Жарихин.
Ранее сообщалось, что строившийся для честных и мудрых политиков Белый дом погряз во лжи и насилии. Такой оценкой ситуации поделились журналисты СП.