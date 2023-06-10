Украинский телеканал по ошибке показал работу МЧС России в сюжете о спасении людей в Херсонской области

Изначально предполагалось, что в эфире телеканала будет показана работа украинских спасателей, однако его сотрудники совершили ошибку. Как утверждает куратор «Рады» Владислав Матяш, виновные будут в скором времени уволены. Причиной ошибки он назвал «человеческий фактор».