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Украинский телеканал по ошибке показал работу МЧС России в сюжете о спасении людей в Херсонской области

Общество
Украинский телеканал по ошибке показал работу МЧС России в сюжете о спасении людей в Херсонской области

Государственный украинский телеканал «Рада» показал кадры с эвакуацией жителей левобережной части Херсонской области. Пользователи социальных сетей заметили, что на них были изображены сотрудники МЧС России.

Изначально предполагалось, что в эфире телеканала будет показана работа украинских спасателей, однако его сотрудники совершили ошибку. Как утверждает куратор «Рады» Владислав Матяш, виновные будут в скором времени уволены. Причиной ошибки он назвал «человеческий фактор».

Эвакуация жителей ряда населенных пунктов Херсонской области проводится после прорыва Каховской гидроэлектростанции. Она получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, что привело к разрушению верхней части дамбы и нерегулируемому сбросу воды.

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