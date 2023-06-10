Украинский телеканал по ошибке показал работу МЧС России в сюжете о спасении людей в Херсонской области

Государственный украинский телеканал «Рада» показал кадры с эвакуацией жителей левобережной части Херсонской области. Пользователи социальных сетей заметили, что на них были изображены сотрудники МЧС России.
Изначально предполагалось, что в эфире телеканала будет показана работа украинских спасателей, однако его сотрудники совершили ошибку. Как утверждает куратор «Рады» Владислав Матяш, виновные будут в скором времени уволены. Причиной ошибки он назвал «человеческий фактор».
Эвакуация жителей ряда населенных пунктов Херсонской области проводится после прорыва Каховской гидроэлектростанции. Она получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, что привело к разрушению верхней части дамбы и нерегулируемому сбросу воды.