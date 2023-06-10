Yeni Şafak: Эрдоган был проинформирован о взрыве на ракетном заводе в Анкаре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован о чрезвычайном происшествии, которое произошло на ракетном производстве. Такие сведения обнародовали журналисты Yeni Şafak.
Сегодня, 10 июня, в Анкаре на заводе MKE прогремел взрыв, который унес жизни пяти турецких граждан. Как рассказали авторы издания, в этот же день Эрдоган получил всю необходимую информацию об инциденте.
«Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве», — говорится в статье.
Стоит отметить, что по факту ЧП на предприятии турецкие власти начали судебное расследование, чтобы узнать причины случившегося.