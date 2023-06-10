Захарова допустила, что Шольц затронет подрыв «Северных потоков» в беседе с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о планах канцлера Германии Олафа Шольца созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Дипломат допустила, что в рамках переговоров зарубежный политик затронет тему «Северных потоков».
По данным издания Reuters, глава немецкого кабмина пообещал побеседовать с президентом РФ в ближайшее время. Об этом канцлер заявил на выступлении в Нюрнберге.
«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал "Северные потоки"?» — написала Захарова в Telegram.
Также немецкий политик сообщил о планах и далее поддерживать с Путиным контакты. Он напомнил, что ранее неоднократно беседовал с российским президентом.