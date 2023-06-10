Офицер ВС РФ рассказал, как украинские солдаты прячутся от артиллерийского огня в Марьинке

Ранее уже сообщалось о растущей активности ВСУ в зоне проведения спецоперации. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону в ДНР и Запорожской области, однако понесли серьезные потери. В частности, уничтожены брошенные на передовую немецкие танки Leopard.