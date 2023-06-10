Стал неудобен: американцы могут быть причастны к исчезновению главу ГУР Буданова

С такой жесткой риторикой, исходящей от украинских властей, Россия может легко поднять вопрос в ООН о спонсировании Соединенными Штатами террористических организаций, уверен Суздальцев. На фоне этого Вашингтон решил убрать из публичного поля Буданова. Однако полностью отказываться от его услуг Белый дом не собирается.