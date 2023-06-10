Стал неудобен: американцы могут быть причастны к исчезновению главу ГУР Буданова

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов перестал появляться на публике, поскольку стал неудобен для Запада. Такой вывод сделал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию «Московский Комсомолец».
«США — главный спонсор режима в Киеве — терроризм отрицают. Не видят они и украинский, и собственный терроризм. Формально с 2001 года Вашингтон сам борется с терроризмом. А вот глава ГУР Украины объявил терроризм нормальной деятельностью в отношении русских и обещал при этом их всех уничтожить», — пояснил аналитик.
С такой жесткой риторикой, исходящей от украинских властей, Россия может легко поднять вопрос в ООН о спонсировании Соединенными Штатами террористических организаций, уверен Суздальцев. На фоне этого Вашингтон решил убрать из публичного поля Буданова. Однако полностью отказываться от его услуг Белый дом не собирается.
«Он хоть и террорист, но свой, родной. Надо сделать так, чтобы он уехал из страны. Через некоторое время могут объявить, что он пал смертью храбрых на поле боя. Его сделают героем, а этот герой будет отдыхать в теплой стране у моря», — допустил эксперт.
Суздальцев напомнил, что власти США уже неоднократно использовали данную тактику и имеют большой опыт в ее применении.
«Человек, который сжег Сонгми во Вьетнаме, пропал и его несколько лет искали. Потом был чисто символический судебный процесс. Свои своих не наказывают. Подобное было и в 1945 году с немецкими нацистами, которых также прятали» — рассказал политолог.
Более того, подметил эксперт, Буданов может опасаться «ответки» со стороны российских спецслужб.
«Мы же успешно боролись и ранее с терроризмом. Находили террористов даже в тех теплых странах и отвечали. Но сейчас его, вероятно, убрали, чтоб не дразнить гусей», — резюмировал он.
Ранее полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что за атаками диверсионных групп на Белгородскую область может стоять Кирилл Буданов. По его словам, только украинская разведка могла спланировать и подготовить данную террористическую операцию.