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Медведев необычной просьбой отреагировал на планы ФРГ построить на Украине танковый завод

Политика
Медведев необычной просьбой отреагировал на планы ФРГ построить на Украине танковый завод

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall открыть на Украине танковый завод. Политик в ответ озвучил необычную просьбу.

По данным зарубежного издания Handelsblatt, компания задумала оборудовать производственные линии для создания и ремонта бронемашин совместно с «Укроборонпромом».

«Просьба скинуть его точные координаты», — высказался Медведев о будущем заводе в Twitter.

Ранее руководство Rheinmetall признало уничтожение немецкой техники на Украине. По данным компании, Киев скрывает потери, но они есть.

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