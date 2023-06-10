Медведев необычной просьбой отреагировал на планы ФРГ построить на Украине танковый завод

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall открыть на Украине танковый завод. Политик в ответ озвучил необычную просьбу.
По данным зарубежного издания Handelsblatt, компания задумала оборудовать производственные линии для создания и ремонта бронемашин совместно с «Укроборонпромом».
«Просьба скинуть его точные координаты», — высказался Медведев о будущем заводе в Twitter.
Ранее руководство Rheinmetall признало уничтожение немецкой техники на Украине. По данным компании, Киев скрывает потери, но они есть.