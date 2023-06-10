Independent: Джонсон сложил депутатские полномочия и сообщил об «охоте на ведьм»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сделал неоднозначное заявление после сложения полномочий депутата Палаты общин. Об этом рассказали журналисты издания The Independent.
По словам авторов, свое решение бывший глава кабмина объяснил некой «охотой на ведьм», которая ведется Лондоном с целью отомстить за Brexit.
«Я не одинок в своем мнении, что идет охота на ведьм, призванная отомстить за выход из ЕС и в конечном итоге отменить результаты референдума 2016 года», — отметил Джонсон.
О решении бывшего премьер-министра сложить депутатские полномочия стало известно 9 июня. По данным BBC, это произошло на фоне расследования о вечеринках политика во время пандемии COVID-19.