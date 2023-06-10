Глава Минздрава Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Проблемы с доставкой лекарственных препаратов в Херсонскую область после инцидента на Каховской ГЭС отсутствуют. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, на данный момент специалисты Минздрава РФ совместно с Роспотребнадзором определяют группы в Херсонской области, чтобы провести профилактическую вакцинацию. Он отметил, что проблем с дефицитом лекарств в регионе нет из-за накопленных резервов, передает РИА Новости.
Напомним, что врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил старте прививочной кампании от инфекционных заболеваний. Инъекции делают жителям на ранее затопленных территориях.