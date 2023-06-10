Глава Минздрава Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

По его словам, на данный момент специалисты Минздрава РФ совместно с Роспотребнадзором определяют группы в Херсонской области, чтобы провести профилактическую вакцинацию. Он отметил, что проблем с дефицитом лекарств в регионе нет из-за накопленных резервов, передает РИА Новости.