Глава канадского правительства Джастин Трюдо прибыл в Киев без объявления визита. Соответствующее заявление сделали аналитики CBC.
По словам журналистов, политический деятель приехал не один. Его сопровождает вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Данных о том, почему Трюдо решил засекретить свой визит на Украину, пока нет.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен сделать главу киевского режима Владимира Зеленского «козлом отпущения» в терактах на газопроводах «Северный поток». К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.