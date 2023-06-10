«Разведка боем»: Расмуссен неслучайно заговорил о вводе войск НАТО на Украину

Слова экс-генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен о том, что войска западной коалиции, состоящие из польского и прибалтийских контингентов, могут зайти на территорию Украины, являются проверкой России на прочность. Такой вывод сделал доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
Специалист напомнил, что Расмуссен — это бывший генсек НАТО и человек, который формирует мнение в западных элитах, но при этом не несет ответственности за свои слова.
«Необязательно, что это произойдет. Это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России. Так что Расмуссен предпринял информационную разведку боем», — сказал он.
Аналитик добавил, что выступление Расмуссена связано также с происходящим украинским контрнаступлением. По мнению Перенджиева, сейчас Россия наносит поражение не только Киеву, но и коллективному Западу, ведь Североатлантический альянс стал уже практически полноценным участником конфликта.
«Если раньше напрямую с Россией воевали только украинцы своими силами и средствами, то сейчас Киев воюет уже на западном вооружении. И генералы там руководят исключительно натовские. Генштаб ВСУ — это номинальная вещь. Ключевые решения принимаются в “Рамштайне“» — уточнил политолог.
В этом контексте, уточнил Перенджиев, заявление Расмуссена является «проверкой реакции» руководства и населения отдельных стран НАТО относительно того, что их армии будут напрямую участвовать в войне с Россией.
«Если Запад постоянно говорил, что он лишь оказывает помощь Украине, но не воюет с Россией, то теперь ему говорить об этом гораздо сложнее. И чтобы переступить этот психологический барьер, Расмуссен делает такое заявление», — резюмировал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Европейского союза объединили усилия и участвуют в войне против России. Он заметил, что страны-члены ЕС регулярно снабжают украинскую армию оружием и боеприпасами. Более того, данное снаряжение активно используется для совершения терактов на территории России.