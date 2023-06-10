Момент уничтожения БМП Bradley в ходе атаки ВСУ на Запорожском направлении попал на видео

Украинские войска не перестают предпринимать попытки по прорыву российской обороны на Запорожском направлении и бросают хваленую западную бронетехнику в бой.
При этом подразделениям ВСУ так и не удается продвинуться при попытке контрнаступления, ведь российская армия успешно пресекает атаки противника. Недавно в Сети появилось видео поражения американской боевой машины пехоты Bradley в боях в Запорожской области.
На представленных кадрах можно увидеть момент отступления бронеколонны украинских националистов. Съемка велась из БМП, которая прикрывала отход боевых машин от зоны боев, при этом одна из Bradley сбилась от маршрута и, предположительно, подорвалась на мине.