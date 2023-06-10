Очередь из автомобилей сформировалась на границе России и Абхазии с началом турсезона

Крупная автомобильная пробка образовалась у пропускного пункта Псоу, расположенного на границе России с Абхазией. По мнению специалистов, это явление связано с началом летнего курортного сезона.
Отмечается, что многие российские туристы отправляются в Абхазию на собственных автомобилях. Это стало причиной формирования крупной пробки на границе. По словам очевидцев, неделю назад пропускной пункт можно было проехать всего за 10 минут в любое время суток. Сейчас же очереди образуются уже ранним утром, сообщает «Газета.Ru».
Представители «Росгранстроя» ранее заявили о планах по реконструкции контрольно-пропускного пункта. Предполагается, что модернизация и увеличение пропускной способности Адлерского МАПП позволит решить проблему с пробками.