Очередь из автомобилей сформировалась на границе России и Абхазии с началом турсезона

Отмечается, что многие российские туристы отправляются в Абхазию на собственных автомобилях. Это стало причиной формирования крупной пробки на границе. По словам очевидцев, неделю назад пропускной пункт можно было проехать всего за 10 минут в любое время суток. Сейчас же очереди образуются уже ранним утром, сообщает «Газета.Ru».