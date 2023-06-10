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Аргентина получит до 500 млн долларов от Chevron на разработку нефтегазового месторождения

Экономика
Аргентина получит до 500 млн долларов от Chevron на разработку нефтегазового месторождения

Министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил о крупной инвестиции от американской энергокомпании Chevron в нефтегазовое месторождение El Trapial в провинции Неукен в аргентинской Патагонии, пишет ТАСС.

Объем выделенных средств может составить до 500 млн долларов. При этом 300 млн долларов, по словам министра южноамериканской страны, поступят уже на следующей неделе. В свою очередь, американцы получат право на продажу 20% ресурсов с нулевой пошлиной. Соответствующий указ аргентинских властей будет распространен на месторождение El Trapial.

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