Аргентина получит до 500 млн долларов от Chevron на разработку нефтегазового месторождения

Объем выделенных средств может составить до 500 млн долларов. При этом 300 млн долларов, по словам министра южноамериканской страны, поступят уже на следующей неделе. В свою очередь, американцы получат право на продажу 20% ресурсов с нулевой пошлиной. Соответствующий указ аргентинских властей будет распространен на месторождение El Trapial.