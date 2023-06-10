«Анти-Германия». Польшу готовят к лидерству в ЕС после подрыва «Северных потоков»

Полученные данные показали, что «Андромеда» проходила рядом с каждым из мест, где позже произошли взрывы. По мнению экспертов, данный корабль сыграл важную роль во взрывах на «Северных потоках». Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, который использовали диверсанты, был октоген — бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.