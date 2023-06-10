«Анти-Германия». Польшу готовят к лидерству в ЕС после подрыва «Северных потоков»

Немецкие следователи прорабатывают версию, согласно которой Польшу использовали как оперативную базу для атак на газопроводы «Северный поток». Об этом сообщили журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно их данным, специалисты из ФРГ полностью реконструировали двухнедельный рейс «Андромеды» — белой прогулочной яхты, которую могли использовать при проведении диверсии. Благодаря изучению радио и навигационного оборудования корабля, спутниковых снимков, учетных записей электронной почты, правоохранители установили, что судно отклонилось от своего основного маршрута, чтобы зайти в польские воды.
Полученные данные показали, что «Андромеда» проходила рядом с каждым из мест, где позже произошли взрывы. По мнению экспертов, данный корабль сыграл важную роль во взрывах на «Северных потоках». Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, который использовали диверсанты, был октоген — бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.
Журналисты уточнили, что сейчас следствие сконцентрировано на установлении фактов аренды яхты. По словам источников WSJ, судно было арендовано через туристическое агентство, находящееся в Варшаве. Не исключено, что фирма могла оказаться частью большой сети подставных компаний, принадлежащих Украине и «подозреваемых в связях с украинской разведкой».
Обозреватели считают, что расследование может еще сильнее осложнить отношения между Германией и Польшей. Последняя, а также Соединенные Штаты, активно выступали против «Северных потоков», видя в этом «геополитическое оружие Владимира Путина». Варшава неоднократно заявляла, что таким образом Москва пытается сделать Европу «зависимой от энергоносителей из России».
Политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» будет доведено до конца только при смене нынешних западных политических элит.
«Не при нынешнем политическом руководстве Германии, Польши и в целом политического руководства в Евросоюзе. Временные рамки – 2024 год, когда будут происходить перевыборы Еврокомиссии и Европарламента. К этому добавляются перевыборы президента Соединенных Штатов», — уточнил он.
Политолог также заметил, что разворачивающееся соперничество Берлина и Варшавы проявляется в различных аспектах, включая расследование теракта на газопроводе и требование репараций за Вторую мировую войну.
«Польша готовит себя на роль центра силы в Евросоюзе и Европе в целом. Эта идея в Польше имеет хождение с 20-го года прошлого столетия, а сейчас это активно поддерживается Соединенными Штатами. Это делается для того, чтобы Польша была балансом или противовесом Германии. Польше эта идея очень нравится, и они к этому готовятся», — сказал он.
Эксперт добавил, что Вашингтон поддерживает Варшаву при помощи размещения американских войск, а также поставок газа с условием его распределения по всей Европе.
«Естественно, от этого у польских политиков от этого кружится голова, и им хочется увеличить свое влияние», — резюмировал политолог.
Ранее военный журналист Михаил Маркелов призвал совершить акт возмездия за подрыв газопроводов «Северный поток». По его мнению, Москва должна нанести удар по газопроводам, подающим норвежский газ в Польшу и Великобританию.