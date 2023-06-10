Киевское командование оказалось не в состоянии эффективно использовать технику, которую ему поставляли США и их союзники, сообщает издание Asia Times.
Ссылаясь на неназванного европейского военного чиновника, журналисты отметили, что самоубийственная ошибка ВСУ привела к тому, что войска в короткие сроки потеряли значительную часть западных бронемашин.
«Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях», — объяснил изданию офицер.
Он подчеркнул, что западные советники пытались донести до украинских генералов мысль о необходимости пересмотреть эту «разрозненную тактику».