Соединенные Штаты Америки переживают серьезную трагедию, которую Вашингтон старается тщательно скрыть. Белый дом, вопреки всем планам, превратился в рассадник лжи и насилия.
Как пишут авторы «Свободной прессы», в этом году американская власть могла отмечать довольно интересную дату. Ровно 223 года назад в столице США был возведен Белый дом, который стал зданием главы государства. Когда это свершилось, действующее в те годы руководство страны выразило надежду, что в помещении будут трудиться только честные граждане, наделенные мудростью.
Однако спустя больше два столетия стало очевидно, что все надежды на светлое будущее рухнули. Вместо здравомыслящего политического курса Вашингтон стал придерживаться лицемерия и насильственных методов.
«Вакханалия насилия и лжи продолжается уже и в 21 веке не один десяток лет. Остается только перефразировать культовую фразу Михаила Жванецкого: "Может быть, что-то в Белом доме изменить?"» — говорится в статье
Ранее сообщалось, что Москва не контактирует с Вашингтоном на уровне министров. Такие сведения не так давно озвучил глава российского МИД Сергей Лавров.