Как пишут авторы «Свободной прессы», в этом году американская власть могла отмечать довольно интересную дату. Ровно 223 года назад в столице США был возведен Белый дом, который стал зданием главы государства. Когда это свершилось, действующее в те годы руководство страны выразило надежду, что в помещении будут трудиться только честные граждане, наделенные мудростью.