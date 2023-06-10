Путин лично держит на контроле ситуацию в Херсонской области после затопления

Президент России Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с затоплением в Херсонской области. Об этом глава региона Владимир Сальдо рассказал в эфире «Россия 24».
Глава государства следит, чтобы помощь была оказана каждому пострадавшему.
Ранее в ночь на 6 июня украинские силы ударили по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение верхней части станции.
«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — объяснил Сальдо.
Напомним, Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима и добавил, что удары привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.