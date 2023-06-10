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Путин лично держит на контроле ситуацию в Херсонской области после затопления

Политика
Путин лично держит на контроле ситуацию в Херсонской области после затопления

Президент России Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с затоплением в Херсонской области. Об этом глава региона Владимир Сальдо рассказал в эфире «Россия 24».

Глава государства следит, чтобы помощь была оказана каждому пострадавшему.

Ранее в ночь на 6 июня украинские силы ударили по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение верхней части станции.

«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — объяснил Сальдо.

Напомним, Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима и добавил, что удары привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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