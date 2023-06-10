Пригожин высказался об идее создать женский батальон на базе ЧВК «Вагнер»: «Пока идет спецоперация, должны справляться мужчины»

Пресс-служба компании «Конкорд» получила запрос от редакции Telegram-канала «Наталья Хим». Автор канала утверждает, что им поступает множество вопросов от женщин, мечтающих о создании женской ЧВК. При этом они изъявляют желание работать исключительно под руководством Евгения Пригожина. Редакция канала попросила основателя ЧВК «Вагнер» рассказать, планирует ли он сформировать женский батальон. По его словам, в настоящее время таких намерений у него нет.