Пригожин высказался об идее создать женский батальон на базе ЧВК «Вагнер»: «Пока идет спецоперация, должны справляться мужчины»

ЧВК «Вагнер» может рассмотреть вопрос о создании женского батальона только в случае начала «полномасштабной войны», сейчас такой необходимости нет. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании «Конкорд» получила запрос от редакции Telegram-канала «Наталья Хим». Автор канала утверждает, что им поступает множество вопросов от женщин, мечтающих о создании женской ЧВК. При этом они изъявляют желание работать исключительно под руководством Евгения Пригожина. Редакция канала попросила основателя ЧВК «Вагнер» рассказать, планирует ли он сформировать женский батальон. По его словам, в настоящее время таких намерений у него нет.
«Пока идет специальная военная операция, безусловно, должны справляться мужчины. В госпиталях, в гуманитарной сфере женщины работают, и это ни для кого не секрет. ЧВК "Вагнер" не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для этого каких-либо воинских специальностей», — заявил Пригожин, сообщение которого передает пресс-служба «Конкорда».
Глава ЧВК «Вагнер» ранее охарактеризовал текущие события, происходящие в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, они свидетельствуют о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины.