Правительство Соединенных Штатов намерено сделать главу киевского режима Владимира Зеленского «козлом отпущения» в терактах на газопроводах «Северный поток». К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала данные о том, что Центральное разведывательное управление уведомляло Бельгию об украинском следе в соответствующих подрывах.
«На Зеленского сейчас можно повесить все. Лучшего козла отпущения не найти», — объяснила она.
Ранее сообщалось, что США хотели шантажировать Россию угрозой подрыва «Северных потоков», чтобы предотвратить спецоперацию Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил журналист Сеймур Херш.