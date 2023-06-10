Захарова: США хотят сделать Зеленского «козлом отпущения» в терактах на «Северных потоках»

Ранее сообщалось, что США хотели шантажировать Россию угрозой подрыва «Северных потоков», чтобы предотвратить спецоперацию Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил журналист Сеймур Херш.