Экс-премьер Украины Азаров: Киев не переступит порог НАТО

Бывший премьер Украины Николай Азаров рассказал о перспективах киевского режима по вступлению в Североатлантический альянс.
По его словам, Украина не переступит порог НАТО. Соответствующее заявление Азаров сделал в своем Telegram-канале.
«Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что киевский режим получит алгоритм действий для становления участником Североатлантического альянса. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.