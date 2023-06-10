Молдавия признала скептицизм Европы по вопросу вступления страны в ЕС

Перспективы Молдавии к вступлению в Евросоюз ряд стран воспринимает скептически, об этом рассказал глава министерства иностранных дел государства Нику Попеску.
Он объяснил, что подобный скептицизм связан с коррупцией.
Ранее страны ЕС на саммите в Брюсселе одобрили статус кандидата на вступление в объединение Украине и Молдавии, а следом прошло заседание комиссии по евроинтеграции. Тогда появилась необходимость реформирования в различных областях.
«Есть государства, которые поддерживают расширение (ЕС), в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия. Но и мы у себя в стране задаем те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы», — признал проблемы Попеску.
Жители Молдавии в опросе Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) заявили, что за два года правления партии «Действие и солидарность» жизнь в стране не сильно улучшилась.