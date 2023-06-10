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Bloomberg: США не смогут быстро передать Украине оружие из нового пакета помощи

Армия
Bloomberg: США не смогут быстро передать Украине оружие из нового пакета помощи

Украинские власти должны отчетливо понимать, что новый пакет военной поддержки от США носит долгосрочный характер, сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, комплекс мер на 2,1 миллиарда долларов, о котором Пентагон объявил в пятницу, 9 июня, не может быть реализован в ближайшее время. Значительная часть вооружения поступит в распоряжение ВСУ через несколько месяцев, а некоторые пункты удастся выполнить даже через годы.

Как уточнили в агентстве, причина таких задержек — бюрократия. До сих пор Пентагон снабжал украинскую армию оружием из собственных запасов, которые уже истощились. Теперь необходимо заключать контракты с производителями и ждать изготовления.

#США #Вооружение #Украина