Bloomberg: США не смогут быстро передать Украине оружие из нового пакета помощи

По данным журналистов, комплекс мер на 2,1 миллиарда долларов, о котором Пентагон объявил в пятницу, 9 июня, не может быть реализован в ближайшее время. Значительная часть вооружения поступит в распоряжение ВСУ через несколько месяцев, а некоторые пункты удастся выполнить даже через годы.