В США заявили об отсутствии угроз из-за размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Вашингтон не видит угрозы применения ядерного оружия, которое Россия разместила на территории Белоруссии в рамках соглашения между Москвой и Минском, сообщил спикер Белого дома Джон Кирби.
По словам американского чиновника, угрозы начала ядерной войны из-за такого шага не наблюдается.
«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны», — сказал Кирби.
В интервью телеканалу CNN он также добавил, что Соединенные Штаты не видят оснований увеличивать готовность собственных стратегических сил в связи с размещением тактического ядерного вооружения в Белоруссии.