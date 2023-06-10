Wall Street Journal: польская компания может быть причастна к теракту на «Севпотоках»

Представители польской национальной безопасности подозревают причастной некой местной компании к подрыву российских газопроводов «Северные потоки». Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Согласно материалу, немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для совершения теракта. По информации статьи, там мог размещаться логистический и финансовый центры планирования атаки.
«Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще», — отметил источник из нацбезопасности.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». Согласно его данным, водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений BALTOPS 22.