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Wall Street Journal: польская компания может быть причастна к теракту на «Севпотоках»

Политика
Wall Street Journal: польская компания может быть причастна к теракту на «Севпотоках»

Представители польской национальной безопасности подозревают причастной некой местной компании к подрыву российских газопроводов «Северные потоки». Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Согласно материалу, немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для совершения теракта. По информации статьи, там мог размещаться логистический и финансовый центры планирования атаки.

«Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще», — отметил источник из нацбезопасности.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». Согласно его данным, водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений BALTOPS 22.

#польша #северный поток #теракт