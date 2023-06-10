Коц: российские военные заполучили в качестве трофеев первые танки Leopard

Вооруженные силы России заполучили в качестве трофеев танки немецкого производства Leopard, которыми западные страны ранее снабжали ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.
По его словам, журналисты и инженеры в России уже «на низком старте», так как всем хочется «пощупать руками распиаренный танк».
«Но, наверное, больше всего хотят поближе познакомиться с ним миллионы простых россиян, которые много месяцев с тревогой вчитывались в новостные сводки», — сказал Коц.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ расстреляли поврежденный танк Leopard на передовой, чтобы он не достался российским военным.