Костин заявил о приближении конца эпохи мирового доминирования доллара

Конец глобального доминирования доллара приближается из-за роста популярности китайской нацвалюты. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин, передает Reuters.
По словам Костина, сегодняшняя геополитическая ситуация в мире вынуждает многие государства отказываться от международных расчетов в долларах и евро, и в то же время Китай приближается к отмене валютных ограничений. Власти страны осознают, что ей не стать ведущей экономической державой в мире при сохранении юаня в роли неконвертируемой валюты.
Глава ВТБ добавил, что на сегодняшний день банк изучает возможность использования юаня при взаиморасчетах с третьими странами.