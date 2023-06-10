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Костин заявил о приближении конца эпохи мирового доминирования доллара

Экономика
Костин заявил о приближении конца эпохи мирового доминирования доллара

Конец глобального доминирования доллара приближается из-за роста популярности китайской нацвалюты. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин, передает Reuters.

По словам Костина, сегодняшняя геополитическая ситуация в мире вынуждает многие государства отказываться от международных расчетов в долларах и евро, и в то же время Китай приближается к отмене валютных ограничений. Власти страны осознают, что ей не стать ведущей экономической державой в мире при сохранении юаня в роли неконвертируемой валюты.

Глава ВТБ добавил, что на сегодняшний день банк изучает возможность использования юаня при взаиморасчетах с третьими странами.

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