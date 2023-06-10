Костин заявил о приближении конца эпохи мирового доминирования доллара

По словам Костина, сегодняшняя геополитическая ситуация в мире вынуждает многие государства отказываться от международных расчетов в долларах и евро, и в то же время Китай приближается к отмене валютных ограничений. Власти страны осознают, что ей не стать ведущей экономической державой в мире при сохранении юаня в роли неконвертируемой валюты.