Сын Жванецкого призвал бомбить Москву и сравнил ее с Дрезденом 1940-х годов

Сын советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого Андрей Рывкин в своих соцсетях сообщил, что желает Москве повторения судьбы Дрездена в 1940-х годах. При этом журналист и сценарист добавил, что перед этим желательно эвакуировать из столицы гражданское население.