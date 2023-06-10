Сын Жванецкого призвал бомбить Москву и сравнил ее с Дрезденом 1940-х годов

Сын советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого Андрей Рывкин в своих соцсетях сообщил, что желает Москве повторения судьбы Дрездена в 1940-х годах. При этом журналист и сценарист добавил, что перед этим желательно эвакуировать из столицы гражданское население.
«Желаю Москве судьбу Дрездена в 1940-х. Только людей эвакуируйте сперва. А город не нужен», — написал Рывкин.
Спустя некоторое время Рывкин удалил свой пост.
С 1993 по 2002 годы Андрей Рывкин жил в Соединенных Штатах. Также он стал постоянным автором материалов для британской газеты The Guardian и американского журнала The New Republic.
В мае прошлого года Рывкин заявлял, что все, кто носят нашивку ВС РФ, «должны быть истреблены».
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