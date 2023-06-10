Sohu: Путин осадил Кисиду после его попытки перечить России по Курилам

Российский лидер Владимир Путин жестко отреагировал на выпады премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам. Об этом пишут журналисты издания Sohu.
Напомним, в дипломатической «Синей книге» появились довольно резкие записи о том, что Москва «незаконно удерживает» Курилы, несмотря на то, что они якобы являются частью Японии. Китайские эксперты разглядели в этом выпаде личную инициативу Кисиды, являющегося сторонником антироссийской политики. Москва не стала дожидаться остальных провокационных действий и жестко отреагировала на происходящее, сообщает «ПолитРоссия».
«Более 60 военных кораблей Тихоокеанского флота РФ начали масштабные учения в Японском и Охотском морях. И если судить по географии этих маневров, то российские корабли фактически полуокружили Японию», — пишут в Sohu.
Таким образом Путин решил пригрозить Токио в ответ на захватнические намерения в отношении Курил. Внезапные учения ясно дали понять Кисиде, что для развертывания своих сил у берегов Японии российскому флоту не потребуется много времени, подвели итоги аналитики КНР.