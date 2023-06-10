Sohu: Путин осадил Кисиду после его попытки перечить России по Курилам

Напомним, в дипломатической «Синей книге» появились довольно резкие записи о том, что Москва «незаконно удерживает» Курилы, несмотря на то, что они якобы являются частью Японии. Китайские эксперты разглядели в этом выпаде личную инициативу Кисиды, являющегося сторонником антироссийской политики. Москва не стала дожидаться остальных провокационных действий и жестко отреагировала на происходящее, сообщает «ПолитРоссия».