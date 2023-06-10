Диетолог Гинзбург объяснил, чем опасны продукты с пальмовым маслом

Продукты, в состав которых входит пальмовое масло, могут негативно сказываться на состоянии здоровья. Отказаться от их употребления призвал врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.
Специалист отметил, что пальмитиновая жирная кислота вредна для человеческого организма. Она способствует развитию опасных заболеваний, например, атеросклероза.
«Атеросклероз — это воспалительный процесс в жировых пятнах, который у всех нас, начиная с рождения, есть под внутренней оболочкой сосудов», — приводит слова медика «Мослента».
Чтобы снизить риски развития опасного недуга, необходимо добавить в рацион омега-3 жирные кислоты. Такие вещества содержатся в рыбьем жире, оливковом и льняном маслах.