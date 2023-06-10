Окружной суд Флориды: Трамп хранил секретные документы даже в туалете

Бывший президент США Дональд Трамп хранил коробки с секретными документами сразу во многих помещениях своего поместья в Мар-а-Лаго. Об этом сказано в заключении окружного суда штата Флорида.
Уточняется, что бумаги были обнаружены даже в туалете, душевой и спальне. С ними могли ознакомиться сотни человек, которые постоянно присутствовали в особняке в качестве гостей или обслуживающего персонала.
Также суд предъявил Трампу обвинения по 38 пунктам, связанным с незаконным хранением секретных документов. Каждая из статей предусматривает наказание в виде длительного тюремного заключения.