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Окружной суд Флориды: Трамп хранил секретные документы даже в туалете

Политика
Окружной суд Флориды: Трамп хранил секретные документы даже в туалете

Бывший президент США Дональд Трамп хранил коробки с секретными документами сразу во многих помещениях своего поместья в Мар-а-Лаго. Об этом сказано в заключении окружного суда штата Флорида.

Уточняется, что бумаги были обнаружены даже в туалете, душевой и спальне. С ними могли ознакомиться сотни человек, которые постоянно присутствовали в особняке в качестве гостей или обслуживающего персонала.

Также суд предъявил Трампу обвинения по 38 пунктам, связанным с незаконным хранением секретных документов. Каждая из статей предусматривает наказание в виде длительного тюремного заключения.

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