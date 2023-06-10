Замглавы МО Украины: Киев получит инструкцию по вступлению в НАТО на саммите в Вильнюсе

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе очень важен для Киева, поскольку приблизит его членство в Альянсе. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
По словам замглавы МО, страна может рассчитывать на присоединение к военному блоку в течение двух лет после окончания боевых действий. Предстоящая встреча участников НАТО станет местом определения четкого алгоритма действий для киевского режима, пояснил Гаврилов.
«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», — отметил он.
Саммит состоится в период с 11 по 12 июля в Литве. Замминистра выразил уверенность, что в Вильнюсе скорее всего не возникнет проблем относительно принятия единого решения по Украине членами Альянса.