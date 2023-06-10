Киевский режим закатил истерику из-за того, что его не предупредили о передаче российской стороной Венгрии украинских военнопленных. Соответствующее заявление сделали аналитики издания Hungary Today.
По словам журналистов, бойцы закарпатского происхождения участвовали в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. После того как солдаты попали в плен к ВС РФ, официальный Будапешт обратился к Москве с просьбой выдать их.
Однако передача Венгрии украинских военнопленных обернулась скандалом, заявили авторы материала. Таким образом всплыли любопытные подробности об инциденте. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.
«Сегодня временный поверенный в делах Венгрии был приглашен в Министерство иностранных дел Украины для предметного разговора», — рассказали аналитики, ссылаясь на источник, близкий к обстоятельствам.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза нарушают собственные правовые акты, поставляя на Украину вооружение. Такой оценкой ситуации поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.