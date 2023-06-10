Губернатор Херсонской области Сальдо назвал сроки возвращения Днепра в привычное русло

Река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, вода уже начала сходить в низовьях Днепра. Так, в Алешках за сутки ее уровень сократился на два метра, а в Голой Пристани – на один метр. В Новой Каховке вода упала на три метра, там также ведутся работы по уборке мусора.
«По предварительным расчетам ПАО "РусГидро" Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо на своем канале в Telegram.
В ликвидации последствий затопления участвуют 795 человек и 344 единицы техники. Приведению работ мешают обстрелы украинской стороной.