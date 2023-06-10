«Забудьте про дешевую Турцию»: турист заявил о росте цен в популярной у россиян стране

Путешественник из России прожил две недели в Стамбуле и призвал соотечественников забыть о низких ценах в Турции.
По его словам, он не ожидал, что столкнется с такими тратами при посещении Турции. Мужчина заявил о высокой стоимости жилья, еды и проезда в общественном транспорте.
«Буквально еще 1-2 года назад Турция была недорогим для туристов направлением для путешествия. Но все изменилось очень сильно и координально. Забудьте все про дешевую Турцию — это в прошлом», — сообщил он в блоге «Бродяга» на портале «Дзен».
Чтобы сэкономить на питании, россиянин рекомендовал посещать не туристические кафе, а заведения, в которых обедают местные жители. Кроме того, он посоветовал заблаговременно знакомиться с меню, чтобы не прогадать с заказом.
Также путешественник рекомендовал больше передвигаться пешком. Это позволит сократить траты на общественный транспорт.