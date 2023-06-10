The New York Times: серьезные потери стали доказательством безнадежного положения ВСУ

Вооруженные силы Украины не в состоянии справиться с российской армией, и даже западная техника не в состоянии переломить ход боевых действий, сообщает издание The New York Times.
Американские аналитики отметили, что контрнаступление ВСУ увязло, ведь армия уперлась в мощную линию обороны. Попытки ее прорвать оборачиваются для украинских подразделений серьезными потерями. Нередко солдаты были вынуждены отходить, бросая на поле боя иностранные машины, в том числе и танки Leopard немецкого производства.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что во время одного из боев на территории Донбасса украинские военные расстреляли собственный Leopard, чтобы он не достался ВС РФ в качестве трофея.