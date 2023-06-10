The New York Times: серьезные потери стали доказательством безнадежного положения ВСУ

Американские аналитики отметили, что контрнаступление ВСУ увязло, ведь армия уперлась в мощную линию обороны. Попытки ее прорвать оборачиваются для украинских подразделений серьезными потерями. Нередко солдаты были вынуждены отходить, бросая на поле боя иностранные машины, в том числе и танки Leopard немецкого производства.