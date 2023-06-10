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Власти Полтавской области заявили о повреждении военного аэродрома в Миргороде

Армия
Власти Полтавской области заявили о повреждении военного аэродрома в Миргороде

Аэродром Воздушных сил ВСУ в Миргороде подвергся массированной ракетной атаке, сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

По его словам, атака произошла ночью. В ней были задействованы крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе.

«Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома Миргород», — рассказал украинский чиновник.

Лунин уточнил, что в результате налета есть «определенные повреждения» инфраструктуры аэродрома, а также находившейся там техники. Кроме того, в результате удара на объекте вспыхнул пожар.

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