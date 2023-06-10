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Российские артиллеристы поразили две самоходки ВСУ в боях на Краснолиманском направлении

Армия
Российские артиллеристы поразили две самоходки ВСУ в боях на Краснолиманском направлении

Подразделения ВС РФ поразили артиллерийские позиции украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и два миномета калибра 120 миллиметров.

Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» перехватил снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Савчук также сообщал, что российские войска пресекли попытку штурмовых групп ВСУ атаковать у Серебрянского лесничества и Торского.

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