Володин заявил о войне между странами Евросоюза и Россией

Страны Европейского союза объединили усилия и ведут войну против России. К такому выводу пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что ЕС регулярно поставляет киевскому режиму оружие и боеприпасы. Более того, это вооружение активно используется ВСУ для совершения терактов на территории РФ, добавил он.
«Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — отметил Володин в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что НАТО намерена активизировать помощь Украине на предстоящем саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.