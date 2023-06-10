Очевидцы в Одессе сняли на видео падение ракеты ВСУ сразу после пуска

Ракета украинского комплекса противовоздушной обороны упала в Одессе сразу после запуска. Соответствующее видео распространилось в Сети.
На записи, которую сделали очевидцы, можно увидеть, как снаряд поднимается в небо, но затем резко меняет траекторию и устремляется в городскую застройку. Информации о жертвах инцидента, а также разрушениях инфраструктуры нет.
Средства противовоздушной обороны сработали в Одессе в ночь на 10 июня. Сообщалось о взрывах на территории города. При этом в области была объявлена воздушная тревога.