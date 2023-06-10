Международный суд ООН разрешил 33 странам присоединиться к антироссийскому иску Киева

Стало известно, что 33 государства присоединились к антироссийскому иску Киева на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление появилось на официальной странице Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге.
По данным сообщения, речь идет о Конвенции о геноциде. Орган власти ООН разрешил этим странам присоединиться к иску.
Ранее сообщалось, что система Организации Объединенных Наций не способствует решению проблем на планете. Такое мнение высказал бывший глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.