Международный суд ООН разрешил 33 странам присоединиться к антироссийскому иску Киева

Стало известно, что 33 государства присоединились к антироссийскому иску Киева на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление появилось на официальной странице Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге.