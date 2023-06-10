Журналист Петр Акопов прокомментировал статью американского трейдера, финансиста, инвестора и филантропа Джорджа Сороса в Project Syndicate о поликризисе. По его словам, американская сторона в его лице сделала последнюю ставку в попытке сохранить гегемонию.
Известно, что создатель сети организаций, известных как «Фонд Сороса», является ярым русофобом. По мнению финансиста, для Запада на первом месте стоит угроза, исходящая от искусственного интеллекта, на втором — изменения климата, на третьем — Россия.
«Разгром и развал России откроет Штатам возможность договориться с Китаем! Мировая напряженность спадет, и все вместе наконец-то всерьез займутся борьбой с потеплением. Тут даже непонятно, смеяться или плакать от смеха: кто в мире (не говоря уже о Пекине) способен поверить, что США хотят от Китая лишь того, чтобы он оставил в покое Тайвань?» — задал Акопов американскому правительству неприятный вопрос в статье для РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США и Китай должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в глобальном мире. Таким мнением поделился лидер КНР Си Цзиньпин.