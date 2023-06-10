Аналитик Елена Караева рассказала, как грядущая встреча европейских политиков повлияет на их место в новом мире.
Ранее сообщалось, что лидеры Германии и Польши Олаф Шольц и Анджей Дуда встретятся в Париже для обсуждения с французским коллегой Эммануэлем Макроном украинской темы. Однако более важной темой для обсуждения станет рецессия экономика Евросоюза.
По словам эксперта, на встрече политиков грядут внутренние ссоры из-за валюты и невыгодных решений, но России это неинтересно. Страны Европы потратили миллиарды на ослабление Москвы, но в итоге не добились желаемого, а даже наоборот.
«Устроенный Западом геополитический кризис на континенте и обрушение дамб, лежащих в основе европейской и мировой безопасности, не привели к искомому ответу. Вопрос "Вы хоть понимаете, что натворили?" провисел в воздухе почти десять лет», — указала Караева в статье для РИА Новости.
Запад теперь прыгает по планете в попытке починить былой мир, добавила аналитик. Она заметила, что после всех потрясений рождается новый справедливый и честный мир, в котором место Европы окажется только в прихожей.