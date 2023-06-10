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АвтоВАЗ собирается показать новую Lada Granta в 2024 году

Экономика
АвтоВАЗ собирается показать новую Lada Granta в 2024 году

Производитель «АвтоВАЗ» готовится презентовать новую Lada Granta летом 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов.

План подготовки новинки был утвержденным советом директоров еще в августе 2022 года. Сейчас процесс идет в соответствии с этим графиком.

По словам Соколова, речь идет о целом новом семействе автомобилей, которому дадут свое название. Какое конкретно, топ-менеджер не огласил.

Недавно он побывал в Тольятти, где посетил цеха, которые уже специализируются под производство новой машины. К примеру, готовность сварочного цеха уже равняется порядка 90%, то есть установлено оборудование, добавил глава АвтоВАЗа.

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