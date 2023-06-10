В Колумбии четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после крушения самолета Cessna 206

Колумбийский глава Густаво Петро сообщил, что нашел живыми детей, которые числились пропавшими без вести после инцидента с легкомоторным самолетом в джунглях в начале мая.
Петро назвал обнаружение детей радостью для всей страны. Фотографии с ними опубликовали Вооруженные силы Колумбии. На них можно заметить несовершеннолетних в окружении военных.
Всего на борту самолета Cessna 206, летевшего из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая удалось обнаружить обломки машины и тела трех взрослых. Последнее, что успел передать пилот диспетчеру, это информация о неисправности двигателя.