Депутат Чаплин объяснил, как оформить заброшенный дачный участок соседа на себя

Эксперт утверждает, что участок может быть изъят в том случае, если он заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. При этом он подчеркнул, что участки нередко передают в пользу муниципального образования, что не гарантирует его передачу добросовестному соседу, сообщает РИА Новости.