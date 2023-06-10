Депутат Чаплин объяснил, как оформить заброшенный дачный участок соседа на себя

Россияне могут оформить на себя заброшенный участок соседа в случае соблюдения определенных требований. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Московской области Никита Чаплин.
Эксперт утверждает, что участок может быть изъят в том случае, если он заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. При этом он подчеркнул, что участки нередко передают в пользу муниципального образования, что не гарантирует его передачу добросовестному соседу, сообщает РИА Новости.
Россияне также могут претендовать на участок в случае, когда земля признана бесхозной и у нее нет фактического собственника. Землю с таким статусом может принять на учет Росреестр. Отмечается, что участок признается бесхозным в случае отказа собственника от нее или в случае его смерти при условии отсутствия наследников.
Наконец, третий вариант — приобретательная давность. По словам Чаплина, участок может быть передан лицу, ухаживающему и открыто проживающему на земельном участке в течение 15 лет.