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Депутат Чаплин объяснил, как оформить заброшенный дачный участок соседа на себя

Общество
Депутат Чаплин объяснил, как оформить заброшенный дачный участок соседа на себя

Россияне могут оформить на себя заброшенный участок соседа в случае соблюдения определенных требований. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Московской области Никита Чаплин.

Эксперт утверждает, что участок может быть изъят в том случае, если он заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. При этом он подчеркнул, что участки нередко передают в пользу муниципального образования, что не гарантирует его передачу добросовестному соседу, сообщает РИА Новости.

Россияне также могут претендовать на участок в случае, когда земля признана бесхозной и у нее нет фактического собственника. Землю с таким статусом может принять на учет Росреестр. Отмечается, что участок признается бесхозным в случае отказа собственника от нее или в случае его смерти при условии отсутствия наследников.

Наконец, третий вариант — приобретательная давность. По словам Чаплина, участок может быть передан лицу, ухаживающему и открыто проживающему на земельном участке в течение 15 лет.

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