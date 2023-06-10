Зрители нашли интересный киноляп в фильме «Кавказская пленница»

Киноляпы можно заметить не только в плохом кино, но и в культовых советских фильмах. Так, журналисты рассказали о несостыковках в советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
«Кавказская пленница» появилась на экранах в 1967 году. С тех пор это одна из любимых комедий российских зрителей. Однако мало кто замечает на экране киноляпы, которые упустил режиссер Леонид Гайдай.
Так, Шурик упаковывается в спальный мешок босиком, после греется на берегу с Ниной уже в ботинках. Непонятно, когда герой успел обуться.
Другой момент журналисты Sport24 заметили в сцене, где «красавица и комсомолка» сушит на веревке свою полосатую майку. В следующем эпизоде героиня появляется в кадре в совершенно другой, уже белой футболке.