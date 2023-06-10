Сын Марии Погребняк прокомментировал ее стратегию в «Новых звездах в Африке»

Старший сын модели Марии Погребняк Артем поделился впечатлениями от просмотра шоу «Новые звезды в Африке» с участием матери. Юноша рассказал, что думает о стратегии знаменитости.
По словам наследника футболиста Павла Погребняка, они с братьями стараются не пропускать ни один из выпусков проекта, поскольку переживают за маму. Сын модели признался, что его родительница не такая «добрая», как может показаться.
«В коллективе нет друзей и надежных ребят и девочек», — высказался он в соцсети.
По мнению Погребняка, в первую очередь, в африканском лагере все борются за главный приз — 5 миллионов рублей. Поэтому, он подчеркнул, что не собирается никого осуждать.