Пересильд, Шипенко и Эрнст удостоились государственной премии за фильм «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст удостоились государственной премии в области литературы и искусства за фильм «Вызов». Церемония награждения состоится 12 июня в Кремле.
«Вызов» стал первым проектом в киноиндустрии, который был снят в космосе. Картина — это уникальное событие мирового кинематографа, передает ТАСС.
Кроме этого, государственную премию получит руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он отмечен за активную общественную и просветительскую деятельность.
Напомним, премьера фильма «Вызов» состоялась в апреле. Картина повествует о враче, которая вынуждена отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.