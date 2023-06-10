CNN: на Западе с опасением смотрят на уничтожение танков Leopard на Украине

Запад выражает опасения в связи с уничтожением российскими военными немецких танков Leopard на Украине. Об этом в эфире американского телеканала CNN сообщил журналист Фред Плейтген.
«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — заявил обозреватель.
По словам Плейтгена, Вооруженные силы Украины (ВСУ) натолкнулись на жесткий отпор России. Западные союзники Киева, включая Вашингтон, с опасением смотрят на ситуацию на поле боя, отметил журналист.
Газета Politico ранее сообщила, что российские военные успешно отражают украинское контрнаступление. В Сети появляться фото с подбитыми танками Leopard, которые, предположительно, участвовали в начавшемся наступлении ВСУ.